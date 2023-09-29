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У Rheinmetall розкрили подробиці створення спільного підприємства в Україні
23:52 28.09.2023 |
Німецький збройовий концерн Rheinmetall у четвер підтвердив, що отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").
Про це, як пише "Європейська правда", Rheinmetall повідомив на своєму сайті.
Німецький концерн сказав, що подав дозволи до інших федеральних відомств та "найближчим часом" очікує на позитивну відповідь і від них.
"Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів", - зазначається в повідомленні.
Співпраця між Rheinmetall та "Українською оборонною промисловістю" спрямована на зміцнення оборонного сектору та національної безпеки України шляхом поступової розбудови спільного потенціалу в галузі оборонних технологій.
На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті техніки, яку Україна отримала як від Німеччини, так і від інших партнерів. А в подальшому, кажуть у Rheinmetall, ітиметься про спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.
"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною", - додають у концерні.
На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.
Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.
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