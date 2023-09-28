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Мінфін назвав джерела фінансування держбюджету у 2023 році

23:32 28.09.2023 |

Економіка

Мінфін назвав джерела фінансування держбюджету у 2023 році

 

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2023 році стала макродопомога від Європейського Союзу - 14,7 млрд дол.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів станом на 26 вересня.

Найбільшими ресурсами у поточному році є:

* макрофінансова допомога від Європейського Союзу - 14,7 млрд доларів;
* ОВДП - 10,9 млрд доларів;
* гранти від Сполучених Штатів Америки - 9,8 млрд доларів;
* кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування - 3,6 млрд доларів;
* пільгове фінансування від Канади - 1,8 млрд доларів.

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 32,6 млрд доларів США, додали у Міністерстві фінансів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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