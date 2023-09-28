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АНАЛІТИКА

У «Дію» додали житлові сертифікати на виплати по єВідновленню за зруйноване житло

22:46 28.09.2023 |

Економіка

 

До мобільного застосунку "Дія" додано житлові сертифікати на виплати за державною програмою єВідновлення за зруйноване майно. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки сертифікатам українці, чиє житло було повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подав заявку через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" зможуть побачити свій сертифікат", - розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що механізм використання житлових сертифікатів ще доопрацьовується. Повноцінний запуск планується вже у листопаді цього року.

Наразі через сертифікат у "Дії" можна дізнатися суму компенсації, що дозволить розпочати пошуки майбутнього будинку, уточнює міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише "Дія". За кілька кліків подаєте заяву та відкриваєте карту єВідновлення в одному з банків-партнерів. І все, дані автоматично підтягнуться з реєстрів", - пояснив міністр.

Новою послугою вже скористалися 3685 українців.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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