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У Німеччині дозволили створити спільне з Україною оборонне підприємство
14:45 28.09.2023 |
Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл на створення спільного оборонного підприємства з українським концерном "Укроборонпром".
Як пише "Європейська правда", про це інформує Tagesschau.
Спільне підприємство, що базуватиметься в Києві, займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.
За словами голови відомства Андреаса Мундта, внаслідок створення цього підприємства в Німеччині не буде жодних бар'єрів для конкуренції.
Раніше повідомляли, що німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні.
Також повідомляли, що Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.
З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.
На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.
Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.
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