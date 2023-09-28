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АНАЛІТИКА

60% українців заявляють про погіршення економічного становища за пів року, чверть - без роботи

14:32 28.09.2023 |

Економіка

 

Погіршення власного економічного становища за останні пів року відчули 60% українців, у 35% воно не змінилося, лише 5% відчули поліпшення, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-7 вересня.

Водночас 23% респондентів сподіваються, що наступного року їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважає, що воно не зміниться, 21% має песимістичні погляди щодо цього.

Економічну ситуацію загалом у країні українці оцінили ще гірше: 73% відчули погіршення, 13% - говорять про відсутність змін, 9% - про поліпшення. Оцінки поточної ситуації кращі, ніж у минулих опитуваннях, але зростають негативні оцінки щодо майбутнього: 29% очікують покращення, 26% думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Водночас 61% опитаних вважає, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку, 23% - протилежної думки, ще 16% - не змогли оцінити. Спостерігається зменшення кількості тих, хто оцінює напрям розвитку країни як правильний, але в усіх регіонах і серед усіх вікових груп і далі переважає оцінка напрямку як правильного.

Найкращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед жителів заходу та центру країни, молодших респондентів, тих, хто працює, й особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі самі тенденції і в оцінці майбутнього. Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють жителі півдня.

44% респондентів, які працювали до війни, нині працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково/віддалено, 15% - знайшли нове місце роботи. Чверть опитаних, які мали роботу, досі не працює, але спостерігається зменшення їхньої кількості. Відносно краща ситуація з роботою у жителів центру та заходу країни, чоловіків, молоді та осіб середнього віку. Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка тих, хто не працює, серед них, які порівняти з початком 2023 року, зменшилася з половини до 40%.

Кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання, майже не змінилася і становить 18%. Найбільше переселенців серед вихідців зі східного макрорегіону - близько 60% із них змінили місце проживання, та південного - серед яких внутрішніх переселенців 25%.

Під час дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду областях і районах, де на момент опитування є український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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