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Держборг України у серпні зріс на 37 мільярдів, – Мінфін
14:28 28.09.2023 |
Упродовж серпня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 36,96 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на $1,01 млрд.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, станом на 31 серпня державний та гарантований державою борг України становив 4,89 трлн грн або $133,93 млрд, зокрема: зовнішній борг - 3,35 трлн грн (68,47% від загальної суми) або $91,7 млрд, внутрішній борг - 1,54 трлн грн (31,53%) або $42,22 млрд.
Як пояснили у відомстві, сума держборгу в серпні зросла, насамперед, за рахунок надходження сьомого траншу на 1,5 млрд євро у межах макрофінансової допомоги ЄС.
В розрізі кредиторів України найбільшу частку державного та гарантованого боргу становлять позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав (45,23%). Далі йдуть запозичення на внутрішньому ринку через продаж державних цінних паперів (30,21%), заборгованість за випущеними цінними паперами на зовнішньому ринку (18,1%) та інші кредитори (6,46%).
У розрізі валютної структури боргу, то 1,29 трлн грн (26,42%) були в доларах США, 1,42 трлн грн (29,17%) - у євро, 1,4 трлн грн (28,75%) - у гривні, 767,09 млрд грн (15,67%) - в інших валютах.
Із початку року вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 0,71 відсоткових пункти - до 6,97%.
При цьому збільшився середній термін до погашення боргу України на майже 11 місяців - до 9,35 року.
У серпні Мінфін провів 15 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 27,25 млрд грн на фінансування державного бюджету.
Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на кінець серпня склав 133% при цьому рівень рефінансування ОВДП, номінованих у гривні - 148%, а в доларах США - 106%, у євро - 114%.
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