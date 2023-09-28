Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перевірки повертаються: Гетманцев каже, що касові апарати вже встановили майже 345 тисяч ФОПів

23:48 27.09.2023 |

Економіка

 

В очікуванні відновлення перевірок порядку проведення розрахункових операцій із 1 жовтня підприємці вже встановили 447,5 тис. РРО/ПРРО.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Тим, хто слідкує за реформою фіскалізації, буде цікаво, що станом на вчора 447,5 тисяч РРО/ПРРО встановили вже майже 345 тисяч ФОПів», - йдеться в повідомленні.

Гетманцев підкреслює, що це на 30 тисяч більше, ніж на початок вересня.

Депутат нагадує, що процес встановлення касових апаратів добігає кінця, відтак із 1 жовтня кожний український споживач матиме повне право вимагати чек за придбаний товар, а також поскаржитися, якщо такий чек не видають.

Як повідомлялося, 30 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документом передбачено, зокрема, відновлення з 1 жовтня 2023 року відповідальності за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5506
  0,2103
 0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5767  0,06 0,16 38,2985  0,02 0,05
EUR 40,0556  0,23 0,57 41,0026  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес