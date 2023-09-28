Перевірки повертаються: Гетманцев каже, що касові апарати вже встановили майже 345 тисяч ФОПів

В очікуванні відновлення перевірок порядку проведення розрахункових операцій із 1 жовтня підприємці вже встановили 447,5 тис. РРО/ПРРО.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Тим, хто слідкує за реформою фіскалізації, буде цікаво, що станом на вчора 447,5 тисяч РРО/ПРРО встановили вже майже 345 тисяч ФОПів», - йдеться в повідомленні.

Гетманцев підкреслює, що це на 30 тисяч більше, ніж на початок вересня.

Депутат нагадує, що процес встановлення касових апаратів добігає кінця, відтак із 1 жовтня кожний український споживач матиме повне право вимагати чек за придбаний товар, а також поскаржитися, якщо такий чек не видають.

Як повідомлялося, 30 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документом передбачено, зокрема, відновлення з 1 жовтня 2023 року відповідальності за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).