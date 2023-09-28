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Перевірки повертаються: Гетманцев каже, що касові апарати вже встановили майже 345 тисяч ФОПів
23:48 27.09.2023 |
В очікуванні відновлення перевірок порядку проведення розрахункових операцій із 1 жовтня підприємці вже встановили 447,5 тис. РРО/ПРРО.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Тим, хто слідкує за реформою фіскалізації, буде цікаво, що станом на вчора 447,5 тисяч РРО/ПРРО встановили вже майже 345 тисяч ФОПів», - йдеться в повідомленні.
Гетманцев підкреслює, що це на 30 тисяч більше, ніж на початок вересня.
Депутат нагадує, що процес встановлення касових апаратів добігає кінця, відтак із 1 жовтня кожний український споживач матиме повне право вимагати чек за придбаний товар, а також поскаржитися, якщо такий чек не видають.
Як повідомлялося, 30 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документом передбачено, зокрема, відновлення з 1 жовтня 2023 року відповідальності за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
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