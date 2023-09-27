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У Мінекономіки назвали умову відкликання позовів України до СОТ через зерно
18:21 27.09.2023 |
Україна відкличе свої позови до Світової організації торгівлі проти трьох країн Євросоюзу лише за умови, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тараса Качки в ефірі телемарафону.
"Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави і Європейський союз гарантували нам, що такого роду обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім", - заявив чиновник, коментуючи можливість відкликання позовів до СОТ.
Він розповів, що зараз важливо запустити механізм узгодження та верифікації українського експорту зерна, оскільки така пропозиція вже фактично узгодили Євросоюз та держави-члени. Україна вважає такий механізм прийнятним.
"Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком. Тому що він окреслив природу нашого обурення", - додав Качка.
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