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АНАЛІТИКА

У Мінекономіки назвали умову відкликання позовів України до СОТ через зерно

 

Україна відкличе свої позови до Світової організації торгівлі проти трьох країн Євросоюзу лише за умови, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тараса Качки в ефірі телемарафону.

"Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави і Європейський союз гарантували нам, що такого роду обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім", - заявив чиновник, коментуючи можливість відкликання позовів до СОТ.

Він розповів, що зараз важливо запустити механізм узгодження та верифікації українського експорту зерна, оскільки така пропозиція вже фактично узгодили Євросоюз та держави-члени. Україна вважає такий механізм прийнятним.

"Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком. Тому що він окреслив природу нашого обурення", - додав Качка.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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