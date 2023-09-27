Ринок металопрокату України за 8 міс. зріс майже вдвічі, частка імпорту становила 27%

Українські підприємства в січні-серпні поточного року наростили споживання металопрокату на 92,46% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,322 млн тонн.

Згідно з пресрелізом об'єднання "Укрметалургпром", за цей період імпортовано 706,5 тис. тонн, або 30,43% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

За даними "Укрметалургпрому", у січні-серпні 2023 року українські метпідприємства виробили 3,406 млн тонн металопрокату (76,1% відносно аналогічного періоду 2022 року), з яких, за інформацією Експертно-наукової ради "УАВтормет", експортовано близько 1,791 млн тонн, або 52,6%. В аналогічному періоді 2022 року частка експорту становила близько 80,3% (3,595 млн тонн за загального виробництва металопрокату 4,477 млн тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках за вісім місяців 2023 року становить 43,59%, що можна порівняти з показником аналогічного періоду 2022 року (44,21%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках за вісім місяців 2023 року помітно нижча за показник січня-серпня 2022 року (34,92% і 38,20% відповідно). Частка сортового прокату в експортних поставках за вісім місяців 2023 року значно перевищує показник аналогічного періоду 2022 року (21,50% у 2023 проти 17,60% у 2022).

"У січні-серпні 2023 року ємність внутрішнього ринку становила 2,322 млн тонн металопрокату, з яких 706,5 тис. тонн або 30,43% припадає на імпорт. В аналогічному періоді 2022 року ємність внутрішнього ринку становила 1 млн 206,5 тис. тонн, з яких 324,7 тис. тонн, або 26,91% імпортовано. Таким чином, за вісім місяців 2023 року спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня-серпня 2022 року на 92,46%, з одночасним зростанням частки імпортної складової на 3,51%", - констатовано в пресрелізі.

Структура імпорту в січні-серпні 2023 року характеризується значним домінуванням плоского прокату над сортовим (75,41% і 24,50% відповідно); в аналогічному періоді 2022 року домінування плоского прокату над сортовим було дещо нижчим, але також помітним (відповідно, 59,04% і 39,27%).

Основними експортними ринками української металопродукції в січні-серпні 2023 року, за даними ЄНР "УАВтормет", є країни Європейського союзу (85,5%) та іншої Європи (7,1%).

Серед металургійних імпортерів за вісім місяців 2023 року перше місце посідають інші країни Європи (38,6%), на другому ЄС-27 (38,4%), на третьому - країни Азії (20,6%).