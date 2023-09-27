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Шурма анонсував зміни до законодавства для розблокування спецдозволів підприємств підсанкційних власників
14:06 27.09.2023 |
Упродовж найближчого місяця в Офісі президента можуть обговорити та запропонувати зміни до законодавства, які відновлять роботу видобувних підприємств, заблокованих через застосування до їх власників санкцій РНБО.
Про таке заявив заступник керівника ОПУ Ростислав Шурма, передає Nadra.Info.
За його словами, в Офісі президента знають про проблему санкційного блокування українських видобувних компаній і "будуть дивитися, як переглядати" норму законодавства, що передбачає зупинення права користування надрами.
"Сьогодні є законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компаній. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної Ради, але ми цю проблему знаємо, і точно будемо вносити... дискутувати, і, мабуть, вносити відповідні законодавчі (зміни, - ред.)", - зазначив Шурма, додавши, що пропозицію про внесення змін намагатимуться зробити впродовж місяця.
Державна служба геології та надр України зупинила спецдозволи компаніям груп "Смарт-Холдинг", Group DF, UNIGRAN. Водночас представники компаній, видобувна діяльність яких була заблокована, попереджали про втрати бюджету та зверталися до влади з проханням не знищувати робочі місця.
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