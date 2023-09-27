ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України у 2023 р. 1%, у 2024 р. - 3%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтвердив свій травневий прогноз зростання української економіки у 2023 році на 1% після спаду на 29,1% минулого року, хоча більшість українських і міжнародних аналітиків останнім часом суттєво поліпшили свої оцінки.

"У 2023 році економічне зростання в Україні очікується на рівні 1% (що відображає глибоке від'ємне зростання в річному вимір в січні-лютому), збільшиться до 3% у 2024 році", - ідеться в оновлених й оприлюднених у вівторок "Регіональних економічних перспективах".

ЄБРР нагадує, що в першому кварталі 2023 року ВВП України впав на 10,5% у річному обчисленні, хоча приплив зовнішнього фінансування в обсягах більших, ніж 2022 року, й нова програма МВФ надали підтримку макроекономічній стабільності, збільшили валютні резерви до рекордного рівня $41,7 млрд на кінець липня 2023 року й допомогли знизити інфляцію до 8,6% у серпні 2023 року з пікового значення в 26,6% у грудні 2022 року. Ці позитивні події відкрили Нацбанку України можливість розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики та поступове зняття деяких валютних обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ.

"Водночас невизначеність, пов'язана з війною, залишається надзвичайно високою. Війна негативно вплинула на фінанси більшості підприємств, а внутрішній попит залишається пригніченим через переміщення за кордон більш як 8 млн осіб. Нещодавнє непродовження коридору експорту зерна і хвиля руйнувань зернової портової інфраструктури додають невизначеності, коли йдеться про короткострокові перспективи", - пояснив ЄБРР свій прогноз.

Він уточнив, що оцінка 3% відновлення економіки у 2024 році базується на припущенні, що війна триватиме з нинішньою інтенсивністю.

У звіті наголошується, що в усіх економіках країн Східної Європи й Кавказу війна Росії проти України залишається серйозним ризиком для економічних перспектив.

Загалом ЄБРР покращив свій прогноз зростання економік у регіонах його дії у 2023 році на 0,2 відсоткового пункту - до 2,4% за рахунок значного перегляду в бік підвищення в Туреччині та Центральній Азії, частково компенсованого слабшими прогнозами зростання в країнах Європи, що розвиваються.

"Очікується, що 2024 року темпи зростання збільшаться до 3,2%, оскільки інфляційний тиск поступово спадає. Перегляд на 0,2 в. п. униз порівняно з травневим прогнозом відображає ефект більш високої бази, очікуваної 2023 року", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Держстат днями оцінив зростання ВВП України в другому кварталі 2023 року в 19,5% проти другого кварталу 2022 року.

Нацбанк наприкінці липня підвищив прогноз зростання економіки країни у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Водночас у другому кварталі цього року він оцінював зростання у 18,1%.

Міністерство економіки також поліпшило прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 4%, а наступного року очікує його прискорення до 5%.