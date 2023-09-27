Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України у 2023 р. 1%, у 2024 р. - 3%

13:28 27.09.2023 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтвердив свій травневий прогноз зростання української економіки у 2023 році на 1% після спаду на 29,1% минулого року, хоча більшість українських і міжнародних аналітиків останнім часом суттєво поліпшили свої оцінки.

"У 2023 році економічне зростання в Україні очікується на рівні 1% (що відображає глибоке від'ємне зростання в річному вимір в січні-лютому), збільшиться до 3% у 2024 році", - ідеться в оновлених й оприлюднених у вівторок "Регіональних економічних перспективах".

ЄБРР нагадує, що в першому кварталі 2023 року ВВП України впав на 10,5% у річному обчисленні, хоча приплив зовнішнього фінансування в обсягах більших, ніж 2022 року, й нова програма МВФ надали підтримку макроекономічній стабільності, збільшили валютні резерви до рекордного рівня $41,7 млрд на кінець липня 2023 року й допомогли знизити інфляцію до 8,6% у серпні 2023 року з пікового значення в 26,6% у грудні 2022 року. Ці позитивні події відкрили Нацбанку України можливість розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики та поступове зняття деяких валютних обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ.

"Водночас невизначеність, пов'язана з війною, залишається надзвичайно високою. Війна негативно вплинула на фінанси більшості підприємств, а внутрішній попит залишається пригніченим через переміщення за кордон більш як 8 млн осіб. Нещодавнє непродовження коридору експорту зерна і хвиля руйнувань зернової портової інфраструктури додають невизначеності, коли йдеться про короткострокові перспективи", - пояснив ЄБРР свій прогноз.

Він уточнив, що оцінка 3% відновлення економіки у 2024 році базується на припущенні, що війна триватиме з нинішньою інтенсивністю.

У звіті наголошується, що в усіх економіках країн Східної Європи й Кавказу війна Росії проти України залишається серйозним ризиком для економічних перспектив.

Загалом ЄБРР покращив свій прогноз зростання економік у регіонах його дії у 2023 році на 0,2 відсоткового пункту - до 2,4% за рахунок значного перегляду в бік підвищення в Туреччині та Центральній Азії, частково компенсованого слабшими прогнозами зростання в країнах Європи, що розвиваються.

"Очікується, що 2024 року темпи зростання збільшаться до 3,2%, оскільки інфляційний тиск поступово спадає. Перегляд на 0,2 в. п. униз порівняно з травневим прогнозом відображає ефект більш високої бази, очікуваної 2023 року", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Держстат днями оцінив зростання ВВП України в другому кварталі 2023 року в 19,5% проти другого кварталу 2022 року.

Нацбанк наприкінці липня підвищив прогноз зростання економіки країни у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Водночас у другому кварталі цього року він оцінював зростання у 18,1%.

Міністерство економіки також поліпшило прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 4%, а наступного року очікує його прискорення до 5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7609
  0,1115
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5767  0,06 0,16 38,2985  0,02 0,05
EUR 40,0556  0,23 0,57 41,0026  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес