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Маркарова розповіла деталі пакета для України, який Сенат передбачив у проєкті дофінансування уряду
11:51 27.09.2023 |
У проєкті про додаткове фінансування для уряду США заклали понад 6 млрд доларів на підтримку України, з яких більша частина суми - на військову підтримку.
Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова.
Маркарова прокоментувала проєкт короткострокової бюджетної резолюції, обговорення якої починає Сенат і яка покликана запобігти зупинці роботи федерального уряду США, так званому шатдауну, на тлі суперечок довкола бюджетного законодавства в Конгресі. Цей проєкт має профінансувати роботу уряду США на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.
"Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема: 4,499 млрд доларів на оборонні видатки, 1,650 млрд - економічна підтримка, у тому числі пряма бюджетна", - зазначила посол.
Оксана Маркарова наголосила, що поки що це лише проєкт і в наступні дні у Конгресі триватимуть активні дискусії.
Посол також роз'яснила різницю між згадуваним раніше запитом Білого дому до Конгресу про додаткові 24 млрд доларів на підтримку України і сумою у даному проєкті.
"24 млрд для України - це пропозиція адміністрації США на квартал (перший фінансового 2024-го року, тобто останній календарний квартал 2023 року). Зараз розглядається резолюція на 45 днів, тому що немає домовленості щодо американського бюджету на квартал і на рік. Відповідно, Сенат запропонував тимчасову резолюцію на 45 днів, щоб уникнути зупинки фінансування федерального уряду", - деталізувала Маркарова.
Перед цим у Сенаті сперечалися, чи варто включати у проєкт кошти для України, щоби скептичні до підтримки України республіканці у Палаті представників з цієї причини не відхилили його, тоді як часу на ухвалення закону й уникнення зупинки роботи уряду вкрай мало.
У Держдепі США запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.
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