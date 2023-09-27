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АНАЛІТИКА

Єврокомісія представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ у зерновій суперечці з Україною - польські ЗМІ

 

Європейська комісія ухвалила рішення про те, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину в зерновій суперечці з Україною у Світовій організації торгівлі, повідомляє польське інформагентство PAP у вівторок увечері.

"У вівторок було вирішено, що країни ЄС у суперечці в СОТ представлятиме Єврокомісія. До делегації ЄС входять експерти з Польщі, Словаччини, Угорщини", - сказано в повідомленні.

Як пише PAP із посиланням на неназваних дипломатів ЄС, "відкриття розглядів у СОТ закриває інші канали діалогу для України в суперечці про ембарго на імпорт зерна".

Зазначається, що найближчим часом у СОТ відбудеться розгляд скарги України проти Польщі, Словаччини, Угорщини у зв'язку із зерновим ембарго.

Крім того, з ініціативи Польщі, у середу в Брюсселі відбудуться переговори послів країн ЄС щодо ситуації з українським зерном. Як повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, у цьому контексті дипломати ЄС обговорять виклики спільної сільськогосподарської політики.

Як повідомлялося 18 вересня, за словами першої віцепрем'єр-міністерки України - міністерки економіки України Юлії Свириденко, Україна подала вимоги про проведення консультацій із Польщею, Словаччиною та Угорщиною в межах Світової організації торгівлі (СОТ) відповідно до Домовленості про правила та процедури розв'язання спорів.

"Для нас принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови до СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження, і нам не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах. Нам потрібна солідарність із ними і захист інтересів фермерів", - сказала Свириденко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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