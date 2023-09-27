Україна візьме участь у конкурсі інфраструктурних проєктів ЄС із фінансуванням у €7 мільярдів

Україна та Молдова зможуть вперше самостійно взяти участь у конкурсі інфраструктурних проєктів ЄС, на здійснення яких бюджет Європейського фонду поєднання (CEF) передбачає 7 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Європейської комісії.

«Проєкти, спрямовані на розвиток «коридорів солідарності» між ЄС і Україною, також розглядатимуться. Відповідно до цього оголошення, вперше установи від України та Молдови можуть прямо подавати заявки на отримання фінансування ЄС після того, як обидві країни уклали угоди про асоціацію в рамках CEF на початку цього року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці проєктні пропозиції мають бути спрямовані на покращення існуючої та створення нової транспортної інфраструктури в рамках транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), включаючи залізницю, внутрішні водні транспортні артерії, морські або внутрішні порти, дорожнє сполучення, а також підвищувати рівень стійкості цієї транспортної мережі та її захисту від проявів стихії. Всі проєкти, які будуть відібрані для європейського фінансування, мають відповідати кліматичним цілям Європейського Союзу.

«Цей заклик до пропозицій буде найбільшим у вимірі наявного бюджету CEF на 2021-2027 роки. Ми відкриваємо доступ до більш ніж 7 мільярдів євро для проєктів, які підтримають «розумну» та стійку транспортну систему, із фокусом уваги на проєкти транскордонного сполучення між країнами-членами. Ці тривожні часи підвищують важливість потужної транспортної мережі... яка підвищить конкурентоспроможність нашої промисловості, зблизить наших громадян та дозволить міцно прив'язати до ЄС Україну й Молдову», - зауважила з цього приводу єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

Як зазначається, установи та організації, що мають бажання взяти участь в оголошеному Єврокомісією конкурсі проєктів, повинні подати відповідні проєктні пропозиції до 30 січня 2024 року.

Як зазначили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Україна вперше зможе самостійно подавати заявки для фінансування інфраструктурних проєктів за програмою ЄС «Механізм сполучення Європи» (Connecting Europe Facility - CEF) у межах ініціативи «Шляхи солідарності».

Такого результату досягнуто під час зустрічі української делегації на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, разом з представниками Агенства відновлення з Комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян у Брюсселі.

"Раніше подавати на відбір проєкти Україна могла лише у співпраці як мінімум ще з однією країною Євросоюзу. Натомість держави-члени ЄС могли робити це самостійно", - зауважили в Мінвідновленні.

«Одним із секторів, на якому ми зосереджуємося в першу чергу в процесі відновлення є транспорт та експортна логістика, зокрема портів Дунайського регіону. За півтора року порти "Ізмаїл", "Рені" і "Усть-Дунайськ" збільшили вантажообіг втричі. Наша мета - досягти потужності 30 млн т/рік і забезпечити можливість заходу в порти Дунайського кластеру суден більшої вантажопідйомності. Тому ці проєкти ставимо пріоритетом під час підготовки заявок до програми CEF», - зазначив Кубраков.

На його переконання, співпраця у межах цієї програми стане ключовою для покращення транспортного сполучення з Європейським Союзом шляхом розвитку мережі TEN-T.

У травні 2022 року Європейська комісія оголосила комплекс заходів у межах ініціативи «Шляхи солідарності», серед яких планується обладнання контрольних пунктів та оновлення карт TEN-T. «Шляхи солідарності» - це механізм забезпечення експорту українських товарів, у першу чергу зернових, який став відповіддю Євросоюзу на морську блокаду українських портів з боку РФ.

Як повідомлялося, після початку російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. У червні 2022 року за рішенням глав держав та урядів ЄС Україна набула статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Цей новий статус, а також умови Угоди про асоціацію Україна-ЄС відкривають перед країною нові можливості для реформ, економічного розвитку та тіснішої інтеграції в Єдиний ринок Євросоюзу.