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АНАЛІТИКА

ЄС дозволив Україні самостійно подавати заявки на розширення «коридорів солідарності»

18:04 26.09.2023 |

Економіка

ЄС дозволив Україні самостійно подавати заявки на розширення «коридорів солідарності»

 

Євросоюз дозволив Україні самостійно подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів із розширення основних експортних маршрутів ("коридорів солідарності"), повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Раніше Україна могла отримувати кошти від ЄС на модернізацію "коридорів солідарності" лише за умови участі в проєкті однієї з країн ЄС.

"Уперше Україна зможе подати заявку на фінансування інфраструктурних проєктів уздовж "коридорів солідарності", не потребуючи партнерів з ЄС. Вона може зробити це самостійно як рівноправний партнер у рамках Connecting Europe Facility (CEF). Україна може подати заявку на тих самих підставах, що й будь-яка інша держава-член ЄС", - пояснив єврокомісар із питань транспорту Адіной Велян, додавши, що ці можливості діють також для Молдови.

"Через заблоковані морські порти Україна потребує розвантаження автомобільних експортних шляхів. Ми працюємо над оновленням пунктів пропуску державного кордону та будівництвом нових. Дякуємо нашим партнерам за допомогу в подоланні труднощів з експортом важливих вантажів", - цитує пресслужба слова керівника Держагентства відновлення Мустафи Найєма.

У відомстві нагадали, що ще в травні 2022 року Єврокомісія оприлюднила комплекс заходів за ініціативою "Шляхи солідарності". Серед них - забезпечення КПП обладнанням та іншими технічними засобами й оновлення карт транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

У червні цього року Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі CEF, що давало змогу брати участь у конкурсах із розвитку транспортної інфраструктури спільно з партнерами держав-членів ЄС за фінансової підтримки ЄС.

У рамках програми CEF Агенція відновлення вже бере участь у спільних проєктах із Польщею, Угорщиною та Румунією. Ці проєкти спрямовані на поліпшення пропускної спроможності пунктів пропуску з країнами-членами ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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