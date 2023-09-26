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АНАЛІТИКА

З Одеських портів новим коридором уже вийшли сім суден - ВМС ЗСУ

16:34 26.09.2023 |

Економіка

 

За останніми даними тимчасовим гуманітарним коридором з Одеських портів уже вийшли сім суден, повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"За оновленими даними новим коридором у нас уже вийшли сім суден. Тобто це сім із семи успішних кейсів. Зайшли два, вийшли сім. П'ять суден - це ті, що були тут до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цей процес триває. Ми робимо все, щоб гарантувати безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах", - сказав речник на брифінгу Ukraine Media Center Odesa.

Як пояснив Плетенчук, далі судна потрапляють у територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини аж до Босфорської затоки.

"Це вже територіальне море країн НАТО. І відповідно завдання вогневого ураження по цій території - це завдання вогневого ураження по суверенній території цих країн. Тому на таке вони (росіяни - ІФ-У) не можуть зважитися", - зазначив він.

У ВМС ЗСУ наголосили, що небезпека в Чорному морі на сьогодні саме через авіацію та ракетне озброєння. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить в акваторію, оскільки боїться їх знищення.

"Вони їх тримають подалі, десь за берегами Кримськими, ближче до Новоросійської своєї бази. Тому продовжують працювати ракети, "Шахеди", авіація. Це той напрямок, який нам іще потрібно буде перекрити. І, звісно, сподівання на нові зразки озброєння, як F-16 наприклад", - додав Плетенчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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