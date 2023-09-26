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Ще одне судно залишило український порт на Чорному морі після завантаження

13:55 26.09.2023 |

Економіка

 

Ще одне вантажне судно залишило український порт на Чорному морі після навантаження. Воно прямує гуманітарним коридором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Воно стало ще одним судном, яке вирушило з українського порту на Чорному морі з того часу, як Київ встановив тимчасовий "гуманітарний коридор", що охоплює берегову лінію, після рішення Росії вийти з угоди, яка дозволяла безпечно здійснювати український експорт.

Два судна із зерном залишили порт Чорноморськ минулого тижня гуманітарним коридором.

Віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков заявив минулого тижня, що три вантажні судна прямують до українських портів Чорного моря для подальшого експорту продуктів харчування та руди.

Він назвав суховантажі Azara, Ying Hao 01 та Eneida і сказав, що вони повинні були завантажити 127 тонн сільськогосподарської продукції та залізняку для Китаю, Єгипту та Іспанії.

Два інші судна все ще перебувають у портах під навантаження.

Після вторгнення в Україну минулого року Москва заблокував чорноморські порти для одного з найбільших у світі постачальників зерна, що Київ та його західні прихильники назвали спробою використати глобальні постачання продовольства як шантаж.

З липня 2022 року до липня 2023 року порти Великої Одеси були відкриті відповідно до угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяла Росії обшукувати кораблі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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