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АНАЛІТИКА

Місія МВФ розпочала роботу в гібридному форматі - Пишний

13:28 26.09.2023 |

Економіка

 

Експертна Місія МВФ для підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF), а також до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ розпочала активну роботу.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

"Цього тижня матимемо технічні дискусії в онлайн- та офлайн-форматі за участю фахівців Фонду, команди НБУ та Міністерства фінансів. Перша вступна онлайн-зустріч з Місією на чолі з Гевіном Греєм вже відбулася. Детально проговорили порядок денний. Місія зосередиться на прогресі у виконанні структурних маяків та кількісних критеріїв ефективності, а також на питаннях економічного розвитку України, монетарної та фіскальної політики", - написав Пишний.

Другий трек, додав очільник НБУ, - обговорення широкомасштабної програми технічної допомоги з боку МВФ за фінансової підтримки від донорів. Третій - консультації за Статтею IV Угоди МВФ. "Зосередимося в цьому напрямі на оцінці поточного стану макроекономічної політики та планів на майбутнє з метою закладення основи для стійкого, стабільного та екологічного післявоєнного відновлення, яке підтримає Україну на шляху до вступу в ЄС", - зауважив Пишний.

За його словами, перший перегляд програми Україна пройшла успішно. Другий вимагатиме ще більших зусиль. Водночас загальний прогрес за виконанням зобов'язань є відчутним.

"Тож ми готові до детальних дискусій. Наша залученість до діалогу максимальна. Представимо напрацювання останніх місяців за напрямами монетарної політики, реалізації стратегії валютної лібералізації, забезпечення стійкості фінансового сектору, впровадження реформ та посилення інституційної спроможності НБУ. Також маємо низку пропозицій щодо подальших реформ та наповнення Меморандуму про економічну та фінансову політику за результатами другого перегляду", - підкреслив Пишний.

Як повідомлялось, Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.
 

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