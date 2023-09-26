Забюрократизованість ринку старих авто робить його непрозорим - опитування ЄБА учасників авторинку

Головною проблемою ринку старих автомобілів в Україні, на думку 74% учасників авторинку, є його непрозорість.

Про це свідчить опитування, проведене Європейською Бізнес Асоціацією серед представників автомобільних імпортерів і дилерів, що працюють в Україні.

"При цьому майже три чверті опитаних причинами його непрозорості вважають надмірно забюрократизовані процедури, пов'язані зі скуповуванням вживаних автомобілів для подальшого перепродажу, та можливість застосування тіньових "схем" при перепродажі вживаних автомобілів, при яких до бюджету держави не сплачується ані копійки податків", - пояснюють у пресрелізі ЄБА за підсумками опитування.

За оцінками учасників опитування, у 2022 році обсяги продажу уживаних авто в 16 разів перевищили продаж нових. Причиною цього, на думку 72% респондентів, стали недостатні доходи українців для купівлі нових авто, тоді як 4% вважають, що українці в принципі віддають перевагу вживаним автомобілям.

Водночас 24% респондентів наводять інші причини, серед яких дефіцит і недостатній асортимент нових автомобілів у 2022 році, можливість розмитнення старих авто за нульовою ставкою, підвищений попит на старі автомобілі для потреб фронту.

Коментуючи поточний стан ринку вживаних авто, експерти звертають увагу на використання тіньових схем перепродажу авто (і куплених на внутрішньому ринку, і завезених із-за кордону), які не проходять перевірку технічного стану.

"Такі автомобілі є дешевими, однак можуть нести небезпеку для учасників дорожнього руху та загрозу довкіллю. До того ж держава не отримує податків з операцій з їх перепродажу. Все це спотворює конкуренцію на ринку та ставить офіційних операторів у невигідні умови", - наголошується в пресрелізі.

Серед причин непрозорості ринку 70% респондентів, окрім великої кількості бюрократичних процедур, виокремлюють, зокрема, небажання "автобізнесменів" платити податки від перепродажу уживаних авто та застосування тіньових "схем", за яких угода з продажу або виглядає як комісійна, або як продаж автомобіля неоподатковуваною фізичною особою, яка не обкладається податком.

Серед причин 62% респондентів також називають лобіювання інтересів зацікавлених груп щодо скасування або зменшення митних тарифів і податків на ввезення в Україну старих автомобілів.

Водночас ринок нових автомобілів вважають прозорим 92% учасників опитування, і лише 4% - непрозорим.

Коментуючи поточний стан ринку нових автомобілів, експерти повідомляють про складнощі з прогнозуванням виробництва, термінів постачань і комплектацій, що, у свою чергу, стимулює бізнес "сірого" імпорту нових авто.

Для виведення з тіні ринку вживаних автомобілів, на думку 87% опитаних офіційних гравців ринку, слід, зокрема, скасувати реєстрацію вживаного автомобіля на господарюючого суб'єкта (ухвалити законопроєкт №9083), зменшити оподаткування операцій з уживаними авто та посилити контроль за тіньовими схемами на цьому ринку.

Опитування проводила ЄБА з 12 липня до 11 серпня 2023 року. Участь у ньому взяли 53 представники автомобільних імпортерів і дилерських центрів, що працюють на українському ринку. У 81% учасників опитування у складі бізнесу є компанія або підрозділ з продажу вживаних автомобілів.