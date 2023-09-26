В Одеській області після нічної атаки призупинена поромна переправа на кордоні з Румунією

В поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області, після нічної атаки ворога тимчасово призупинені пропускні операції.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено. Відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на прикордонну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Усі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.

У Держприкордонслужбі радять обирати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" буде повідомлено окремо.