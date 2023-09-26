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В Одеській області після нічної атаки призупинена поромна переправа на кордоні з Румунією
10:40 26.09.2023 |
В поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області, після нічної атаки ворога тимчасово призупинені пропускні операції.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено. Відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на прикордонну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.
Усі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.
У Держприкордонслужбі радять обирати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".
Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" буде повідомлено окремо.
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