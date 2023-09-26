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З-під управління Держмитниці вивели 19 пунктів пропуску на кордоні
09:30 26.09.2023 |
Від Державної митної служби Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України передано 19 автомобільних пунктів пропуску через кордон.
Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«В Україні триває процес передачі автомобільних пунктів пропуску від Державної митної служби до сфери відповідальності Агентства відновлення, яке займатиметься будівництвом, реконструкцією, ремонтом, модернізацією пунктів пропуску, їхнім утриманням та експлуатацією», - йдеться в повідомленні.
За інформацією держагентства, наразі 19 пунктів пропуску через державний кордон передані до його сфери відповідальності.
Ще по 10-ти - очікується передача. Зокрема, ще не передано 8 пунктів пропуску в Закарпатській області, через наявність кредиторської заборгованості попередніх років. А також 2 пункти пропуску у Чернівецькій області, які недобудовані і мають кредиторську заборгованість.
Крім того, Агентство відновлення розраховує отримати право постійного користування земельними ділянками під пунктами пропуску у Вінницькій, Волинській, Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях, яке поки що не зареєстровано Службами відновлення в областях через відсутність відмови Державної митної служби від права на користування зазначеними ділянками.
В установі наголошують, що до кінця року будуть проведені тендерні процедури на ремонт та проєктування переданих пунктів, а наступного року в них розпочнуться відповідні роботи.
Як повідомлялося, Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України уклало договори на відбудову 15 обʼєктів, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення росії.
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