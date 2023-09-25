Перевезення вантажів в Україні за 6 міс.-2023 впало на 12%, а пасажирів зросло на 28,3%

Обсяг перевезених вантажів в Україні в січні-червні 2023 року становив 149,7 млн тонн, що на 12% менше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними відомства, вантажообіг за цей період становив 79,182 млрд ткм, що на 14,3% менше за показник першого півріччя минулого року.

Водночас, як випливає з інформації, у зв'язку з ефектом бази порівняння щомісяця відставання від торішніх показників скорочується: у січні воно становило 52,2% за обсягом вантажів і 33,4% - за вантажообігом, тоді як за підсумками чотирьох місяців - відповідно 22,8% та 22,6%.

Що стосується перевезення пасажирів, то воно в першому півріччі цього року зросло проти першого півріччя минулого на 28,3% - до 946,4 млн, а пасажирообіг збільшився на 15,5% - до 17,697 млрд пас. км.

Як і у випадку з вантажами, протягом місяців динаміка перевезення пасажирів зростає: за підсумками січня спад становив 34,1% за кількістю і 45,3% - за пасажиропотоком, тоді як за підсумками чотирьох місяців уже зафіксовано зростання відповідно на 17,7% та 0,1%, а за підсумками п'яти місяців - 27,5% та 11,1%.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких тривають бойові дії.