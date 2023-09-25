Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перевезення вантажів в Україні за 6 міс.-2023 впало на 12%, а пасажирів зросло на 28,3%
17:11 25.09.2023 |
Обсяг перевезених вантажів в Україні в січні-червні 2023 року становив 149,7 млн тонн, що на 12% менше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними відомства, вантажообіг за цей період становив 79,182 млрд ткм, що на 14,3% менше за показник першого півріччя минулого року.
Водночас, як випливає з інформації, у зв'язку з ефектом бази порівняння щомісяця відставання від торішніх показників скорочується: у січні воно становило 52,2% за обсягом вантажів і 33,4% - за вантажообігом, тоді як за підсумками чотирьох місяців - відповідно 22,8% та 22,6%.
Що стосується перевезення пасажирів, то воно в першому півріччі цього року зросло проти першого півріччя минулого на 28,3% - до 946,4 млн, а пасажирообіг збільшився на 15,5% - до 17,697 млрд пас. км.
Як і у випадку з вантажами, протягом місяців динаміка перевезення пасажирів зростає: за підсумками січня спад становив 34,1% за кількістю і 45,3% - за пасажиропотоком, тоді як за підсумками чотирьох місяців уже зафіксовано зростання відповідно на 17,7% та 0,1%, а за підсумками п'яти місяців - 27,5% та 11,1%.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких тривають бойові дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС відмовив САП в арешті активів Коломойського - ЦПК
ТОП-НОВИНИ
|«Справа Залужного». Чи вийде у Банкової звалити на військових провину за здачу півдня
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Повернення закупівель Міноборони в Prozorro зекономило бюджету 5 мільярдів, – Мінекономіки
|Енергоатом вивів на максимальну потужність усі активні енергоблоки АЕС
|Перевезення вантажів в Україні за 6 міс.-2023 впало на 12%, а пасажирів зросло на 28,3%
|Бізнес отримав пільгових кредитів на 70 мільярдів із початку року
|Україна змогла збільшити виплавку сталі за рік на 65%, – Worldsteel
|Нафта слабо дорожчає, Brent торгується на рівні $93,5 за барель
|Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 18% до кінця року, кілька - до 16-17%
Бізнес
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink
|Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама