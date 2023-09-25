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АНАЛІТИКА

Україна змогла збільшити виплавку сталі за рік на 65%, – Worldsteel

16:15 25.09.2023 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в серпні поточного року збільшили виробництво сталі на 64,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 602 тис. тонн із 366 тис. тонн.

При цьому Україна посіла 20 місце в рейтингу 63 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), передає Інтерфакс-Україна.

За даними Worldsteel, у серпні 2023 року зафіксовано зростання виплавки сталі до серпня 2022 року у половині країн першої десятки, окрім Японії, Південної Кореї, Німеччини, Туреччини та В'єтнаму.

Перша десятка країн-виробників стали за підсумками серпня виглядає наступним чином: Китай (86,41 млн тонн, зростання на 3,2% до серпня 2022 року), Індія (11,9 млн тонн, +17,4%), Японія ( 7,14 млн тонн, -2,9%), США (6,98 млн тонн, +1,1%), РФ (6,4 млн тонн, +8,9%), Південна Корея (5,58 млн тонн, -5,9%), Німеччина (2,84 млн тонн, -1%), Туреччина (2,75 млн тонн, -2,9%), Бразилія (2,72 млн тонн, -5,9 %) та В'єтнам (1,6 млн тонн, -0,1%).

Загалом у серпні поточного року виплавка стали зросла на 2,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 152,62 млн тонн.

За вісім місяців 2023 року перша десятка країн-виробників має такий вигляд: Китай (712,93 млн тонн, +2,6%), Індія (92,2 млн тонн, +10,5%), Японія (58,37 млн тонн, -3,8%), США (53,83 млн тонн, -1,9%), РФ (50,79 млн тонн, +3,9%), Південна Корея (44,97 млн тонн, -2,3%), Німеччина (24,33 млн тонн, -4,2%), Туреччина (21,6 млн тонн, -12,1%), Бразилія (21,34 млн тонн, -8,3%) та Іран (19,67 млн тонн, -1,1%).

Загалом у січні-серпні 63 країни виробили 1,25 млрд тонн сталі, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому Україна за вісім місяців 2023 року виробила 4,03 млн тонн сталі, що на 22,3% нижче за обсяги за січень-серпень 2022 року. Країна знаходиться на 23 місці за підсумками восьми місяців цього року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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