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Україна отримала 100 мільйонів доларів від Світового Банку під гарантію Британії
13:11 25.09.2023 |
Україна 25 вересня отримала 100 млн доларів від Світового Банку під гарантію Великої Британії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Зазначені кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.
Кошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року", - пояснили у Мінфіні.
"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України.
Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд доларів США.
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