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Уряд направив 22 мільярди грантів від Японії на проєкти відновлення України
12:47 25.09.2023 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення про спрямування грантових коштів у сумі 21,83 млрд грн на реалізацію Програми екстреного відновлення через спеціальний фонд держбюджету.
Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, ці кошти отримані відповідно до грантових угод між урядом та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року.
Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод.
"Навесні ми підписали дві грантові угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, на загальну суму понад $500 млн. Ці кошти спрямовуються на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров'я та освіти. Так, відповідно до рішення Уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн", - зазначив віцепрем'єр з відновлення та очільник відомства Олександр Кубраков.
Угодами передбачається, що грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків:
* обладнання для гуманітарного розмінування;
* транспортне обслуговування;
* енергетичне обслуговування;
* управління відходами руйнувань;
* водопостачання;
* медичне обладнання;
* обладнання для надання освітніх послуг;
* аграрного сектору;
* сектору суспільного мовлення;
* сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
Як повідомлялося, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) відновило роботу в Україні на початку цього року.
JICA реалізує в Україні програму екстреного відновлення на суму понад $500 млн. Йдеться про проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузі сільського господарства, сфер охорони здоров'я та освіти.
Раніше повідомлялося, що Японія виділить Україні фінансову допомогу на загальну суму $3,5 млрд у 2023 році.
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