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АМКУ оштрафував три компанії за змову на аукціонах зі спецдозволами на надра
11:56 25.09.2023 |
Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету встановило факти змови трьох компаній на аукціонах з надання спеціальних дозволів на користування надрами. Про це повідомляє пресслужба держустанови.
У змові брали участь Майдан-Вільський комбінат вогнетривів, компанія Арт буд сервіс, КП "Полонський завод "Маяк".
афіксовано антиконкурентні узгоджені дії цих компаній у п'яти аукціонах, загальна вартість договорів за якими становила 18,4 млн грн.
Аукціони оголошувалися Державною службою геології та надр у 2022 році.
"Під час розгляду справ Відділення зібрало низку доказів, які свідчать про наявність узгодженої поведінки між відповідачами під час підготовки та участі в аукціонах, зокрема: використання ними загальної IP-адреси, комунікація та господарські відносини між згаданими компаніями тощо", - йдеться у повідомленні.
Підприємства оштрафовано на загальну суму 680 000 грн.
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