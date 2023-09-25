АМКУ оштрафував три компанії за змову на аукціонах зі спецдозволами на надра

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету встановило факти змови трьох компаній на аукціонах з надання спеціальних дозволів на користування надрами. Про це повідомляє пресслужба держустанови.

У змові брали участь Майдан-Вільський комбінат вогнетривів, компанія Арт буд сервіс, КП "Полонський завод "Маяк".

афіксовано антиконкурентні узгоджені дії цих компаній у п'яти аукціонах, загальна вартість договорів за якими становила 18,4 млн грн.

Аукціони оголошувалися Державною службою геології та надр у 2022 році.

"Під час розгляду справ Відділення зібрало низку доказів, які свідчать про наявність узгодженої поведінки між відповідачами під час підготовки та участі в аукціонах, зокрема: використання ними загальної IP-адреси, комунікація та господарські відносини між згаданими компаніями тощо", - йдеться у повідомленні.

Підприємства оштрафовано на загальну суму 680 000 грн.