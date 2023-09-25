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Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми
09:30 25.09.2023 |
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає 25 вересня технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у заяві.
Нагадаємо:
Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.
Другий перегляд програми очікується у жовтні.
У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).
Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.
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