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АНАЛІТИКА

Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер, під час якої було обговорено потреби в кожному з пріоритетів швидкого відновлення України.

"Поінформував про наше бачення відновлення країни та озвучив потреби за кожним із пріоритетів rapid recovery (швидке відновлення - ІФ-У): енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури та економіки. Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

Прем'єр зазначив, що Україна зацікавлена в залученні бізнесу США до відновлення. Крім цього, триває співпраця зі Світовим банком щодо потреб для післявоєнної відбудови України. Очільник українського уряду наголосив, що РФ має заплатити за завдані збитки, і ключовим інструментом для цього залишається конфіскація російських заморожених активів.

Також, під час розмови сторони обговорили страхування воєнних ризиків, а також просування в діджиталізації України.

"Розвиток логістики - серед важливих елементів економічного зростання. Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діджиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику та інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни", - зазначив Шмигаль.

Він подякував США за підтримку відновлення України.

"Розраховуємо на подальший плідний діалог у цьому напрямі", - підсумував

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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