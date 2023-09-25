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Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення
09:26 25.09.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер, під час якої було обговорено потреби в кожному з пріоритетів швидкого відновлення України.
"Поінформував про наше бачення відновлення країни та озвучив потреби за кожним із пріоритетів rapid recovery (швидке відновлення - ІФ-У): енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури та економіки. Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.
Прем'єр зазначив, що Україна зацікавлена в залученні бізнесу США до відновлення. Крім цього, триває співпраця зі Світовим банком щодо потреб для післявоєнної відбудови України. Очільник українського уряду наголосив, що РФ має заплатити за завдані збитки, і ключовим інструментом для цього залишається конфіскація російських заморожених активів.
Також, під час розмови сторони обговорили страхування воєнних ризиків, а також просування в діджиталізації України.
"Розвиток логістики - серед важливих елементів економічного зростання. Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діджиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику та інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни", - зазначив Шмигаль.
Він подякував США за підтримку відновлення України.
"Розраховуємо на подальший плідний діалог у цьому напрямі", - підсумував
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