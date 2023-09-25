Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Роздрібний товарообіг України за пів року зріс на 7,3%, – Держстат
08:39 25.09.2023 |
Оборот роздрібної торгівлі України у січні-червні 2023 року у порівняльних цінах збільшився по відношенню до аналогічного періоду 2022 року на 7,3%.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.
За даними статвідомства, у червні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до червня минулого року на 23,3%, що трохи менше за показник у травні, коли він становив 24,3%.
Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юрособ) у першому півріччі 2023 року збільшився у порівняльних цінах по відношенню до першого півріччя 2022 року на 4,9%.
У тому числі у червні 2023 року зростання склало 19,1% порівняно з 20,7% у травні.
За даними Держстату, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі України у січні-червні 2023 року становив 820,9 млрд грн, а підприємства роздрібної торгівлі - 553,6 млрд грн.
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії
Як повідомлялося, 2022 року роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
|Байден пообіцяв дати Україні "невелику кількість" ракет ATACMS - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми
|Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення
|Роздрібний товарообіг України за пів року зріс на 7,3%, – Держстат
|Промвиробництво в Україні за 6 міс.-2023 знизилося на 2,9% – Держстат
|На ЗАЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів
|У МАГАТЕ підтвердили замінування росіянами Запорізької АЕС
Бізнес
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині