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Роздрібний товарообіг України за пів року зріс на 7,3%, – Держстат

08:39 25.09.2023 |

Економіка

 

Оборот роздрібної торгівлі України у січні-червні 2023 року у порівняльних цінах збільшився по відношенню до аналогічного періоду 2022 року на 7,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними статвідомства, у червні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до червня минулого року на 23,3%, що трохи менше за показник у травні, коли він становив 24,3%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юрособ) у першому півріччі 2023 року збільшився у порівняльних цінах по відношенню до першого півріччя 2022 року на 4,9%.

У тому числі у червні 2023 року зростання склало 19,1% порівняно з 20,7% у травні.

За даними Держстату, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі України у січні-червні 2023 року становив 820,9 млрд грн, а підприємства роздрібної торгівлі - 553,6 млрд грн.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

Як повідомлялося, 2022 року роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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