Промвиробництво в Україні за 6 міс.-2023 знизилося на 2,9% – Держстат

Промислове виробництво в Україні в першій половині 2023 року знизилося на 2,9%, тоді як минулого року за цей період падіння становило 31,9%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Відомство уточнило, що з березня цього року фіксується зростання промислового виробництва: після стрибка на 51,2% у березні відновлення сповільнилося до 18,2% у квітні, 17,9% у травні та 13,7% у червні.

Водночас падіння до довоєнних січня і лютого 2022 року відповідно на 40% і 34,4% зумовило загалом негативний результат за підсумками півріччя.

Держстат уточнює, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

За секторами статистичне відомство зафіксувало за січень-червень цього року найбільше зниження - 11,4% - у постачанні електроенергії, газу та пари, тоді як у видобувній промисловості воно становило 9,2%.

Найбільше впав видобуток металевих руд - на 28,7%, тоді як нафти і газу - лише на 2,7%, а у видобутку вугілля навіть зафіксовано невелике зростання на 0,8%.

Загалом збільшилося за підсумками першого півріччя і виробництво в переробній промисловості - на 3,1%.

Такий показник забезпечило виробництво автотранспортних засобів - 29,9%, машинобудування - 12,9%, харчова промисловість - 12,1%, виробництво меблів, ремонт і монтаж машин - 11,6%, виробництво гумових і пластмасових виробів - 6,5% і деревообробна промисловість - 4%.

Найбільший же спад у переробній промисловості показали виробництво коксу та продуктів нафтопереробки - 51,4% і металургія - 20,9%.

У номінальному вираженні Україна в січні-червні 2023 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 1549,66 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж у січні-червні 2022 року (1455,125 млрд грн), зокрема за межі країни - на суму 282,363 млрд грн.

За її даними, у червні-2023 порівняно з червнем-2022 оборот реалізованої видобувної та переробної промисловості зріс на 35%.

У загальному обсязі реалізації промпродукції за шість місяців 2023 року найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (56,2%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (31,3%), видобувну промисловість і розроблення кар'єрів (11,4%), а ще 1,1% - це водопостачання, каналізація та відходи.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2022 року впало на 36,9%, тоді як 2021-го було зафіксовано зростання на 1,9%.