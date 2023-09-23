Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінекономіки назвали оптимістичним показник ВВП у II кварталі

23:22 22.09.2023 |

Економіка

 

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2023 року на 19,5% свідчить, що економіка адаптувалася до умов війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Українська економіка адаптувалась до форс-мажорних умов господарювання. За оперативною оцінкою Держкомстату, зростання ВВП в другому кварталі 2023 року в річному вимірі становило 19,5%. При цьому зростання відбувалося за всіма складовими попиту", - йдеться у повідомленні.

Також у квітні - червні 2023 року індикатор економічних настроїв вперше з другого кварталу минулого року мав позитивне значення - 9,4%.

«Маємо оптимістичні оцінки зростання економіки у другому кварталі на рівні 19,5%. Це дещо більше прогнозованих нами результатів та свідчить про адаптацію економіки до роботи в умовах війни. Важливо, що позитивні тенденції продемонструвала абсолютна більшість видів господарської діяльності. Ключові чинники, які вплинули на результат - гнучкість та адаптивність вітчизняного бізнесу, заходи, вжиті урядом з підтримки бізнесу та економіки, міжнародна допомога наших партнерів», - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, відновленню внутрішнього попиту сприяло продовження налагодження виробництва, в тому числі завдяки програмам підтримки бізнесу з бюджету, та роботи з відновлення виробничих об'єктів та об'єктів інфраструктури, що фінансуються з бюджету та коштів, наданих міжнародними партнерами.

Так, за розрахунками Мінекономіки на базі інформації Мінфіну, до державного бюджету в другому кварталі 2023 року надійшло у 1,8 раза більше міжнародної фінансової допомоги, ніж у другому кварталі торік.

А капітальні видатки зведеного бюджету зросли у 3,5 раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Також позитивно на зростання економіки вплинула міжнародна торгівля. Вона у квітні - червні здійснювалась, в тому числі зерновим коридором та новими логістичними шляхами.

Як повідомлялось, за оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у другому кварталі 2023 року зріс порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактора), а порівняно з другим кварталом 2022 року - на 19,5%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8980
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес