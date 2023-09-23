У Мінекономіки назвали оптимістичним показник ВВП у II кварталі

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2023 року на 19,5% свідчить, що економіка адаптувалася до умов війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Українська економіка адаптувалась до форс-мажорних умов господарювання. За оперативною оцінкою Держкомстату, зростання ВВП в другому кварталі 2023 року в річному вимірі становило 19,5%. При цьому зростання відбувалося за всіма складовими попиту", - йдеться у повідомленні.

Також у квітні - червні 2023 року індикатор економічних настроїв вперше з другого кварталу минулого року мав позитивне значення - 9,4%.

«Маємо оптимістичні оцінки зростання економіки у другому кварталі на рівні 19,5%. Це дещо більше прогнозованих нами результатів та свідчить про адаптацію економіки до роботи в умовах війни. Важливо, що позитивні тенденції продемонструвала абсолютна більшість видів господарської діяльності. Ключові чинники, які вплинули на результат - гнучкість та адаптивність вітчизняного бізнесу, заходи, вжиті урядом з підтримки бізнесу та економіки, міжнародна допомога наших партнерів», - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, відновленню внутрішнього попиту сприяло продовження налагодження виробництва, в тому числі завдяки програмам підтримки бізнесу з бюджету, та роботи з відновлення виробничих об'єктів та об'єктів інфраструктури, що фінансуються з бюджету та коштів, наданих міжнародними партнерами.

Так, за розрахунками Мінекономіки на базі інформації Мінфіну, до державного бюджету в другому кварталі 2023 року надійшло у 1,8 раза більше міжнародної фінансової допомоги, ніж у другому кварталі торік.

А капітальні видатки зведеного бюджету зросли у 3,5 раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Також позитивно на зростання економіки вплинула міжнародна торгівля. Вона у квітні - червні здійснювалась, в тому числі зерновим коридором та новими логістичними шляхами.

Як повідомлялось, за оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у другому кварталі 2023 року зріс порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактора), а порівняно з другим кварталом 2022 року - на 19,5%.