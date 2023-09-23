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У Мінекономіки заявляють про покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями
23:18 22.09.2023 |
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в січні-липні 2023 року становив 2,2 млрд дол.
Про це сказала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час Регіонального економічного форуму, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"У 2023 році значно покращилася ситуація із прямими іноземними інвестиціями, чистий приплив яких у січні - липні склав 2,2 млрд дол.", - зазначила Свириденко.
При цьому, за її словами, прогнозована потреба України в інвестиціях на період 2023 - 2032 років оцінюється в 90 млрд дол.
Як повідомлялось, Мінекономіки продовжує будувати систему для доступу українських та міжнародних інвесторів до страхування різних видів воєнних ризиків при веденні бізнесу в Україні.
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