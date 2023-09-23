У Мінекономіки заявляють про покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в січні-липні 2023 року становив 2,2 млрд дол.

Про це сказала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час Регіонального економічного форуму, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"У 2023 році значно покращилася ситуація із прямими іноземними інвестиціями, чистий приплив яких у січні - липні склав 2,2 млрд дол.", - зазначила Свириденко.

При цьому, за її словами, прогнозована потреба України в інвестиціях на період 2023 - 2032 років оцінюється в 90 млрд дол.

Як повідомлялось, Мінекономіки продовжує будувати систему для доступу українських та міжнародних інвесторів до страхування різних видів воєнних ризиків при веденні бізнесу в Україні.