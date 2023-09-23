Кабмін вирішив полегшити процес отримання митних спрощень бізнесом

Кабінет міністрів 22 вересня ухвалив постанову для полегшення та прискорення процесу отримання авторизацій на митні спрощення. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств. Завдяки їй більше компаній зможуть отримати авторизацію на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, 30% та звільнення від гарантії.

Запроваджена додаткова модель передбачає:

→ аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю);

→ запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії залежно від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи;

→ на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.

Попередньо у Митному кодексі було тимчасово знижено нормативні значення показників фінансового стану для підприємств, що претендують на отримання статусу АЕО (авторизованого економічного оператора).

Довідка. Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг під час здійснення митних формальностей. Закон про АЕО в Україні було ухвалено Верховною Радою у грудні 2020 року у рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Статус авторизованого економічного оператора призначено для добропорядних і фінансово стабільних компаній, які пов'язані з експортом та імпортом товарів. Це можуть бути виробники, орієнтовані на експорт, експортери та імпортери, митні представники, перевізники, експедитори.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні спрощення і переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.

Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі. На сьогодні програми АЕО реалізовані у 97 країнах світу. Ще 20 - їх впроваджують.