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АНАЛІТИКА

Держава компенсуватиме повністю або частково розмінування, замовлене через Prozorro

22:32 22.09.2023 |

Економіка

 

Україна запустить через Prozorro ринок послуг із гуманітарного розмінування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі розробляється механізм компенсації аграріям і стратегічним підприємствам витрат на розмінування. Для цього створюється прозорий ринок послуг з розмінування, який діятиме в системі електронних торгів Prozorro.

"Якщо аграрна чи інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу й відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, тоді держава буде повністю або частково компенсувати витрати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся у Житомирській області. Держава заощадила 100 тис. грн бюджетних коштів.

За словами прем'єра, такий підхід має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо.

"У проєкті бюджету на 2024 рік ми заклали 2 млрд грн на гуманітарне розмінування", - повідомив він.

Також у середині жовтня в Хорватії планується провести Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікується залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрям.
За матеріалами: Економічна правда
 

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