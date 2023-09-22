Дороги і мости підтримуватимуться у нормальному стані попри мінімальні видатки - Шмигаль

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2024 рік заклав на мінімальному рівні фінансування дорожнього фонду, але дороги та мости обов'язково підтримуватимуться у нормальному стані.

Про це сказав Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі у Києві, передає Укрінформ.

"Дуже важливо, особливо для тих регіонів, де йдуть військові дії, де йде лінія фронту, розуміти, як виживати. Відновлення мостів, відновлення доріг для постачання боєприпасів, військової техніки, забезпечення гуманітарних потреб - всі ці речі треба реалізовувати. Ми заклали кошти для цього у резервному фонді", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що влада вважає за необхідне направляти кошти на виробництво української зброї та боєприпасів, на усе необхідне для сфери безпеки та оборони. Також фінансуватимуться індустріальні парки, проєкт щодо інвестиційних нянь, гранти для малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, Кабмін 15 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету в 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн. Зокрема, фінансування дорожнього фонду передбачене на мінімальному рівні.