Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майже чверть компаній-надрокористувачів вимагатимуть відшкодування збитків від РФ - ЕВА

15:54 22.09.2023 |

Економіка

Майже чверть компаній-надрокористувачів вимагатимуть відшкодування збитків від РФ - ЕВА

 

Попри війну три чверті компаній зі сфери надрокористування продовжують інвестувати в українські надра, половина компаній змогли відновити діяльність.

Про це йдеться у дослідженні Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

Серед опитаних компаній асоціації 74% продовжують інвестувати в українські надра протягом війни, 18% ще не мають прийнятого рішення щодо інвестицій, і тільки 8% наразі не інвестують.

При цьому 82% респондентів вважають сферу надрокористування інвестиційно привабливою, а ресурсний потенціал України оцінюють в 7,85 балів за 10-бальною шкалою. На думку бізнесів, найбільший потенціал в Україні та світі, мають такі корисні копалини як титан, літій, вуглеводні (нафта, газ, конденсат) та залізна руда.

61% з початку великої війни інвестували до 5 млн доларів/євро в українські надра, а 21% інвестували понад 5 млн доларів/євро.

"Високі ризики для міжнародного інвестування разом з проблемами з енергопостачанням та труднощами з логістикою (відсутність доступу до портів та ускладнення залізничного перевезення) бізнес відносить до топ-3 викликів воєнного часу", - додали в Асоціації.

Водночас 51% опитаних погоджуються, що страхування міжнародними компаніями (DFC/MIGA тощо) ризиків втрати капіталу у воєнний та повоєнний час стимулюватимуть залучення інвестицій в надрокористування.

Регуляторне середовище в сфері надрокористування 63% підприємств оцінюють задовільно, 11% - добре. 26% вважають його незадовільним. Реформа сфери надрокористування отримала оцінку 6,26 за 10-бальною шкалою від підприємців

Вналідок великого вторгнення Росії в Україну зазнала впливу господарська діяльність більшості компаній:

* діяльність 54% компаній була зупинена, але наразі повністю або частково відновлена;
* діяльність 18% компаній досі зупинена повністю;
* лише 28% опитаних не відчули на собі вплив воєнних дій.

З лютого 2022 року не зазнали змін доходи тільки 16% компаній, усі інші відчули падіння доходів:

* 42% повідомили про падіння до 50% від доходів;
* 13% - про падіння 50-75%;
* 29% - про падіння більше 75%.

"У 13% бізнесів об'єкти надрокористування зазнали різного роду пошкоджень з початку повномасштабного вторгнення, а у 18% є об'єкти на окупованих або деокупованих територіях. При цьому 23% компаній планують стягнення збитків за завдану шкоду активам", - резюмували в ЕВА.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8980
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес