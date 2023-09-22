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Майже чверть компаній-надрокористувачів вимагатимуть відшкодування збитків від РФ - ЕВА
15:54 22.09.2023 |
Попри війну три чверті компаній зі сфери надрокористування продовжують інвестувати в українські надра, половина компаній змогли відновити діяльність.
Про це йдеться у дослідженні Європейської бізнес асоціації (ЕВА).
Серед опитаних компаній асоціації 74% продовжують інвестувати в українські надра протягом війни, 18% ще не мають прийнятого рішення щодо інвестицій, і тільки 8% наразі не інвестують.
При цьому 82% респондентів вважають сферу надрокористування інвестиційно привабливою, а ресурсний потенціал України оцінюють в 7,85 балів за 10-бальною шкалою. На думку бізнесів, найбільший потенціал в Україні та світі, мають такі корисні копалини як титан, літій, вуглеводні (нафта, газ, конденсат) та залізна руда.
61% з початку великої війни інвестували до 5 млн доларів/євро в українські надра, а 21% інвестували понад 5 млн доларів/євро.
"Високі ризики для міжнародного інвестування разом з проблемами з енергопостачанням та труднощами з логістикою (відсутність доступу до портів та ускладнення залізничного перевезення) бізнес відносить до топ-3 викликів воєнного часу", - додали в Асоціації.
Водночас 51% опитаних погоджуються, що страхування міжнародними компаніями (DFC/MIGA тощо) ризиків втрати капіталу у воєнний та повоєнний час стимулюватимуть залучення інвестицій в надрокористування.
Регуляторне середовище в сфері надрокористування 63% підприємств оцінюють задовільно, 11% - добре. 26% вважають його незадовільним. Реформа сфери надрокористування отримала оцінку 6,26 за 10-бальною шкалою від підприємців
Вналідок великого вторгнення Росії в Україну зазнала впливу господарська діяльність більшості компаній:
* діяльність 54% компаній була зупинена, але наразі повністю або частково відновлена;
* діяльність 18% компаній досі зупинена повністю;
* лише 28% опитаних не відчули на собі вплив воєнних дій.
З лютого 2022 року не зазнали змін доходи тільки 16% компаній, усі інші відчули падіння доходів:
* 42% повідомили про падіння до 50% від доходів;
* 13% - про падіння 50-75%;
* 29% - про падіння більше 75%.
"У 13% бізнесів об'єкти надрокористування зазнали різного роду пошкоджень з початку повномасштабного вторгнення, а у 18% є об'єкти на окупованих або деокупованих територіях. При цьому 23% компаній планують стягнення збитків за завдану шкоду активам", - резюмували в ЕВА.
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