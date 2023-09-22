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Україна отримала цьогоріч $31 мільярд міжнародної допомоги
12:51 22.09.2023 |
Україна у поточному році отримала від міжнародних партнерів 31 млрд доларів США фінансової допомоги.
Про це під час Регіонального економічного форуму сказав перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В цьому році ми вже отримали 31 млрд дол. міжнародної підтримки. Ми змогли профінансувати наші базові потреби, саме не військового характеру, а це досить суттєві видатки", - сказав Улютін.
Він зазначив, що завдяки цій допомозі була профінансована і оплата праці держслужбовців, і працівників медичної та освітньої сфери.
Як повідомлялось, проєкт держбюджету-2024 передбачає потребу у міжнародному фінансуванні 42,83 млрд дол. США. Заплановано залучення коштів від міжнародних партнерів, зокрема Сполучних Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Світового банку, Японії.
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