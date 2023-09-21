На оборонне підприємство вперше з початку війни обирають керівника за конкурсом

"Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній Укроборонпром) провела перший з лютого 2022 року підбір кандидатів на посаду керівника одного із оборонних підприємств. Про це повідомляє пресслужба УОП.

На першому етапі було розглянуто понад 50 претендентів. Лише семеро з них потрапили в шорт-лист і були допущені на співбесіду.

Кандидатів оцінювали ключові професіонали УОП за участю голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, представників Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також посольств Франції, Великої Британії та Німеччини.

Претенденти мали викласти своє бачення розвитку підприємства, поліпшення бізнес-процесів, виробничої діяльності тощо.

Практика конкурсного підбору кандидатів на керівні посади на підприємствах Укроборонпрому була припинена ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона відновлена відповідно до Антикорупційної стратегії на 2023-2024 роки.

"Прозорий підбір за участю комісії сприятиме якісному оновленню нашої команди та залученню професійних, перспективних, ефективних менеджерів. Надалі практика продовжиться", - прокоментував генеральний директор УОП Герман Сметанін.