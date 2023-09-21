Фінансові новини
- |
- 21.09.23
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На оборонне підприємство вперше з початку війни обирають керівника за конкурсом
18:05 21.09.2023 |
"Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній Укроборонпром) провела перший з лютого 2022 року підбір кандидатів на посаду керівника одного із оборонних підприємств. Про це повідомляє пресслужба УОП.
На першому етапі було розглянуто понад 50 претендентів. Лише семеро з них потрапили в шорт-лист і були допущені на співбесіду.
Кандидатів оцінювали ключові професіонали УОП за участю голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, представників Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також посольств Франції, Великої Британії та Німеччини.
Претенденти мали викласти своє бачення розвитку підприємства, поліпшення бізнес-процесів, виробничої діяльності тощо.
Практика конкурсного підбору кандидатів на керівні посади на підприємствах Укроборонпрому була припинена ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона відновлена відповідно до Антикорупційної стратегії на 2023-2024 роки.
"Прозорий підбір за участю комісії сприятиме якісному оновленню нашої команди та залученню професійних, перспективних, ефективних менеджерів. Надалі практика продовжиться", - прокоментував генеральний директор УОП Герман Сметанін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
|Чому Київ обрав не найкращий варіант протидії зерновій блокаді
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|На оборонне підприємство вперше з початку війни обирають керівника за конкурсом
|Наступні переговори щодо експорту збіжжя до Польщі відбудуться наступного тижня – Сольський
|Польський міністр прокоментував переговори з Україною щодо зерна
|Роздрібні ціни на автогаз повзуть угору
|Ціни на нафту перейшли до впевненого зростання на новинах про обмеження РФ експорту бензину і дизпалива
|Чи буде бензин коштувати 60 гривень за літр та від чого це залежить
Бізнес
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні