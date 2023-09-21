Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На оборонне підприємство вперше з початку війни обирають керівника за конкурсом

18:05 21.09.2023 |

Економіка

 

"Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній Укроборонпром) провела перший з лютого 2022 року підбір кандидатів на посаду керівника одного із оборонних підприємств. Про це повідомляє пресслужба УОП.

На першому етапі було розглянуто понад 50 претендентів. Лише семеро з них потрапили в шорт-лист і були допущені на співбесіду.

Кандидатів оцінювали ключові професіонали УОП за участю голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, представників Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також посольств Франції, Великої Британії та Німеччини.

Претенденти мали викласти своє бачення розвитку підприємства, поліпшення бізнес-процесів, виробничої діяльності тощо.

Практика конкурсного підбору кандидатів на керівні посади на підприємствах Укроборонпрому була припинена ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона відновлена відповідно до Антикорупційної стратегії на 2023-2024 роки.

"Прозорий підбір за участю комісії сприятиме якісному оновленню нашої команди та залученню професійних, перспективних, ефективних менеджерів. Надалі практика продовжиться", - прокоментував генеральний директор УОП Герман Сметанін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8944
  0,2450
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7008  0,12 0,33 38,4824  0,14 0,36
EUR 40,5084  0,08 0,21 41,4440  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес