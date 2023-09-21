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Україна отримала ще $1,25 мільярда гранту від США
12:41 21.09.2023 |
До державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Цьогоріч Україна отримала $9,7 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.
Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.
Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $21,7 млрд від США. Фінансова допомога надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет.
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