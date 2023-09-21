Агентство відновлення уклало перші договори на відбудову пошкоджених будівель

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури уклало перші договори на відбудову 15 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"Це 11 житлових будинків, одне адміністративне приміщення у Київській області, приміщення їдальні в Іванівському ліцеї на Чернігівщині, а також лікарня й поліклініка у Тростянці на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбудова цих пошкоджених об'єктів фінансується з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Крім того, проведення відкритих тендерів дало змогу зменшити вартість на 27 млн грн на відбудові обʼєктів у Київській області та майже на 14 млн на проведенні робіт у Тростянці.

Очікувана вартість цих тендерів була 695 млн грн. За результатами аукціонів сума зменшилась майже на 45 млн грн.