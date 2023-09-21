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Агентство відновлення уклало перші договори на відбудову пошкоджених будівель
11:42 21.09.2023 |
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури уклало перші договори на відбудову 15 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
"Це 11 житлових будинків, одне адміністративне приміщення у Київській області, приміщення їдальні в Іванівському ліцеї на Чернігівщині, а також лікарня й поліклініка у Тростянці на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відбудова цих пошкоджених об'єктів фінансується з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.
Крім того, проведення відкритих тендерів дало змогу зменшити вартість на 27 млн грн на відбудові обʼєктів у Київській області та майже на 14 млн на проведенні робіт у Тростянці.
Очікувана вартість цих тендерів була 695 млн грн. За результатами аукціонів сума зменшилась майже на 45 млн грн.
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