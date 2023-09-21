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З 2 жовтня вводять нові правила розміщення реклами азартних ігор: що зміниться
09:53 21.09.2023 |
Нові правила рекламування азартних ігор набувають чинності з 2 жовтня 2023 року. Згідно з ними, операторам азартних ігор забороняється розповсюджувати рекламу:
* в аудіовізуальних та аудіальних медіа з 06:00 до 23:00;
* у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
* в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
* на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та в метрополітені;
* на засобах зовнішньої реклами;
* на товарах (зокрема одязі), призначених переважно для осіб віком до 21 року;
* у місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.
У КРАІЛ підготували картки, що детально пояснюють нововведення:
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