З 2 жовтня вводять нові правила розміщення реклами азартних ігор: що зміниться

Нові правила рекламування азартних ігор набувають чинності з 2 жовтня 2023 року. Згідно з ними, операторам азартних ігор забороняється розповсюджувати рекламу:

* в аудіовізуальних та аудіальних медіа з 06:00 до 23:00;

* у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

* в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

* на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та в метрополітені;

* на засобах зовнішньої реклами;

* на товарах (зокрема одязі), призначених переважно для осіб віком до 21 року;

* у місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

У КРАІЛ підготували картки, що детально пояснюють нововведення: