В Україні планують локалізувати виробництво машин для розмінування з Хорватії та Словаччини

Міністерство оборони України веде переговори з хорватською DOK-ING та словацькою Way Industries щодо локалізації виробництва машин механізованого розмінування в Україні.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Military Media Center з посиланням на інформацію начальника управління протимінної діяльності, заступника начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони Олега Шуварського.

«Міністерство оборони України веде переговори з хорватською DOK-ING та словацькою Way Industries щодо локалізації виробництва машин механізованого розмінування в Україні», - йдеться в повідомленні.

За словами Шуварського, йдеться передовсім про машини MV-10, Bozena-4, Bozena-5, які вже найбільш ефективно зарекомендували себе під час робіт з очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Паралельно Міноборони разом з Мінекономіки проводять сертифікацію вітчизняних зразків машин мехрозмінування, які будуть виготовлятися на українських підприємствах.

Він додав, що наразі першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється в 64 машини при тому, що наразі експлуатується лише понад 20 механізованих комплексів.

Як повідомлялось раніше, площа забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами територій України від початку повномасштабного вторгнення збільшилась до 174 000 кв.км. Понад 5 млн українців проживають на забруднених територіях.