Уряд планує поновити програму компенсацій аграріям за придбану техніку вітчизняного виробництва

У проєкті держбюджету-2024 передбачено фінансування низки програм, які стимулюватимуть розвиток вітчизняного машинобудування, серед яких - компенсація аграріям частини вартості придбаної техніки українського виробництва.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає Укрінформ.

«Надзвичайно важливим кроком є поновлення фінансування програми компенсацій аграріям за купівлю української с\г техніки - 1 млрд грн. Це одна з найбільш ефективних програм стимулювання економіки, яка в попередні роки дозволила вдвічі збільшити обсяги виробництва с\г техніки», - йдеться в повідомленні.

Депутат підкреслює, що цю програму планується розширити на інші високотехнологічні товари, на що передбачено додаткові 3 млрд грн.

Сприятиме розвитку вітчизняного машинобудування ще одна державна програма - оновлення парку шкільних автобусів. На ці видатки у бюджеті передбачено 1 млрд грн.

Кисилевський зауважує, що на цей товар розповсюджується вимога локалізації при публічних закупівлях, зокрема, у 2024 році - не менше 20% української складової.

«Загалом, наявність цих позицій у проєкті бюджету-2024 означає, що відбулась певна трансформація у розумінні керівництвом держави, що працює на інтереси держави, а що - ні. Уряд нарешті обрав правильний фокус: витрачати бюджетні кошти на товари внутрішнього виробництва там, де це можливо. І в ті сектори, які мають найбільший мультиплікаційний ефект. Це дозволить повернути назад у бюджет до 40% коштів податками і створити робочі місця для громадян у своїй країні», - додав депутат.

Як повідомлялося, на підтримку вітчизняного бізнесу в проєкту державного бюджету на 2024 рік передбачили понад 30 мільярдів гривень.