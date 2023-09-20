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АНАЛІТИКА

ЄІБ може надати Україні EUR220 млн на ремонт доріг і мостів - Агентство відновлення

15:51 20.09.2023 |

Економіка

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання Україні EUR220 млн на відновлення інфраструктури, зокрема на ремонт доріг і мостів, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Згідно з повідомленням у фейсбуці в середу, можливість фінансування проєктів відновлення та прогрес їх реалізації обговорили з представниками ЄІБ голова агентства Мустафа Найєм і керівник групи управління проєктами Вадим Ноздря.

Нагадується, що в червні 2023 року ЄІБ виділив EUR50 млн грантових коштів ЄС у межах платформи NIP на модульні мости для регіонів України, які найбільше постраждали від російського вторгнення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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