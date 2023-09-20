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Видатки на оборону збільшать на 300 млрд гривень: Рада ухвалила проект в першому читанні
14:02 20.09.2023 |
Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень, в основному - на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, розгляд законопроекту №10038 в цілому відбудеться тільки в жовтні.
Урядові пропозиції
Раніше Бюджетний комітет Ради підтримав урядовий проект, за яким видатки зростуть на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема для:
+195,7 млрд гривень - ЗСУ,
+39,7 млрд гривень - Національної гвардії,
+20,4 млрд гривень - Державної прикордонної служби,
+19 млрд гривень - Національної поліції,
+13,2 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
+4,4 млрд гривень - Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
+4,2 млрд гривень - СБУ,
+2,5 млрд гривень - ГУР МО,
+2,1 млрд гривень - Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,
+ 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку,
+ 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки,
+ 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони,
+151 млн - винагород курсантам системи МВС.
За її словами, кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.
Крім цього, пропонується збільшити видатки на:
+16,5 млрд гривень - допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,
+5,97 млрд гривень - на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу),
+1,2 млрд гривень - МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,
+552,8 млн гривень - видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.
Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).
"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати - майже 299 млрд гривень, з яких близько 208 млрд гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Нагадаємо, уряд запропонував Верховній раді збільшити видатки державного бюджету на оборону на 300 млрд гривень.
Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, витрати на яку становитимуть половину бюджету. На оборону та безпеку виділять 1 трильйон 685 млрд гривень.
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