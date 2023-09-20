В АРМА створили антикорупційну раду

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів створено антикорупційну раду АРМА, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ключовою метою створення антикорупційної ради є залучення профільних неурядових організацій та представників громадськості для: оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА, вжиття превентивних та відповідних антикорупційних заходів, а також боротьби з корупцією.

Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб.

Перед антикорупційною радою поставлені завдання, зокрема, сприяти прозорості роботи нацагентства, здійснювати регулярний моніторинг корупційних ризиків та стану запобігання й протидії корупції в установі, здійснювати моніторинг ефективності державних (публічних) закупівель в АРМА тощо.