Фінансові новини
- |
- 20.09.23
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В АРМА створили антикорупційну раду
В Агентстві з розшуку та менеджменту активів створено антикорупційну раду АРМА, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що ключовою метою створення антикорупційної ради є залучення профільних неурядових організацій та представників громадськості для: оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА, вжиття превентивних та відповідних антикорупційних заходів, а також боротьби з корупцією.
Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб.
Перед антикорупційною радою поставлені завдання, зокрема, сприяти прозорості роботи нацагентства, здійснювати регулярний моніторинг корупційних ризиків та стану запобігання й протидії корупції в установі, здійснювати моніторинг ефективності державних (публічних) закупівель в АРМА тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента - нардеп Железняк
ТОП-НОВИНИ
|Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго
|ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї
|КБ «Луч» поскаржилося на Держаудитслужбу: Створює загрози нацбезпеці
|Німеччина розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|ЄІБ може надати Україні EUR220 млн на ремонт доріг і мостів - Агентство відновлення
|Зниження цін на нафту триває, Brent подешевшала до $93,56 за барель
|ВР повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента - нардеп Железняк
|Рада підтримала передачу 120 мільярдів з місцевих бюджетів на дрони і боєприпаси
|Видатки на оборону збільшать на 300 млрд гривень: Рада ухвалила проект в першому читанні
|В АРМА створили антикорупційну раду
Бізнес
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива