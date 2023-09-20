Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За рік приватизація держмайна принесла в бюджет майже 4 мільярди – ФДМУ

23:54 19.09.2023 |

Економіка

 

З моменту відновлення приватизації рік тому Фонд держмайна (ФДМУ) залучив до бюджету 3,98 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

За даними ФДМУ, за останній рік від приватизації надійшло до бюджету 3,98 млрд гривень.

При цьому, середнє зростання вартості активів на аукціонах - у три рази, за актив у середньому змагались 4,5 учасника.

"У цьому році ФДМУ вперше продав торфове підприємство - Рівнеторф - за 205 млн гривень та морський порт - Усть-Дунайськ - за 201 млн гривень. Також наближається до завершення продаж спиртзаводів.

Попереду - продаж санкційних активів та велика приватизація. Це дозволить отримати ще більше коштів для підтримки Сил оборони та залучити міжнародні інвестиції", - йдеться у заяві Фонду.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1540
  0,1609
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8441  0,22 0,60 38,5329  0,16 0,41
EUR 40,5865  0,22 0,53 41,5165  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес