За рік приватизація держмайна принесла в бюджет майже 4 мільярди – ФДМУ

З моменту відновлення приватизації рік тому Фонд держмайна (ФДМУ) залучив до бюджету 3,98 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

За даними ФДМУ, за останній рік від приватизації надійшло до бюджету 3,98 млрд гривень.

При цьому, середнє зростання вартості активів на аукціонах - у три рази, за актив у середньому змагались 4,5 учасника.

"У цьому році ФДМУ вперше продав торфове підприємство - Рівнеторф - за 205 млн гривень та морський порт - Усть-Дунайськ - за 201 млн гривень. Також наближається до завершення продаж спиртзаводів.

Попереду - продаж санкційних активів та велика приватизація. Це дозволить отримати ще більше коштів для підтримки Сил оборони та залучити міжнародні інвестиції", - йдеться у заяві Фонду.