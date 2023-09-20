Вперше з початку великої війни: Кабмін виділив 470 мільйонів на «Нову українську школу»

Кабінет міністрів виділив місцевим бюджетам 473,3 мільйона гривень освітньої субвенції на реформу "Нова українська школа".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 19 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти на науки.

"Це важлива інвестиція уряду в покращення якості освіти в українських школах і відновлення реформи НУШ. Адже після початку повномасштабного вторгнення частину видатків на освіту переспрямовували на потреби армії. Тоді було припинено фінансування реформи базової середньої освіти відповідно до Концепції НУШ", - зазначається у міністерстві.

Зараз уряд відновив фінансову підтримку реформи. Зокрема виділено:

* 256,4 млн грн - на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти;

* 113,2 млн грн - на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів;

* 43,7 млн грн - на придбання навчальної й навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів;

* 60 млн грн - на підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників і учителів закладів освіти, які забезпечують реалізацію стандарту на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/2024 навчальному році, та пілотних класів; підготовку тренерів-педагогів.

У МОН уточнили, що поновлення фінансування НУШ стало можливим завдяки залишку коштів освітньої субвенції в державному бюджеті, який утворився на кінець 2022 року, й спрямуванню його частини як окремої субвенції.

Засоби навчання місцеві органи влади закуповуватимуть на засадах співфінансування:

* 70% - субвенція, 30% - місцевий/обласний бюджет: для міських територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1, для обласних бюджетів; для обласних і бюджету міста Києва;

* 80% - субвенція, 20% - місцевий бюджет: для сільських і селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1;

* 90% - субвенція, 10% - місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування з індексом податкоспроможності 1,1 і менше;

* 95% - субвенція, 5% - місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування, з яких фінансуються заклади в селах (селищах) зі статусом гірських.

Після того, як обласні ради розподілять кошти між місцевими бюджетами, вони надходитимуть щомісяця до 10 числа.