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АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив виділення додаткових 300 мільярдів на оборону

16:36 19.09.2023 |

Економіка

 

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту схвалити за основу і в цілому урядовий законопроєкт №10038 про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік.

Про це голова Комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

Вона нагадала, що законопроєктом пропонується збільшити видатки держбюджету на 317 мільярдів гривень, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

Зокрема, додаткове фінансування планують передбачити для:

* ЗСУ - 195,7 млрд грн;
* Національної гвардії - 39,7 млрд грн;
* Державної прикордонної служби - 20,4 млрд грн;
* Національної поліції - 19 млрд грн;
* На закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння - 13,2 млрд грн;
* Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів - 4,4 млрд грн;
* СБУ - 4,2 млрд грн;
* ГУР МО - 2,5 млрд грн;
* Державної спеціальної служби транспорту Міноборони - 2,1 млрд грн;
* Держспецзв'язку - 570,2 млн грн;
* СЗР - 500,7 млн грн.

"Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку", - пояснила Підласа.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (+16,5 млрд грн) та на "швидке відновлення" (+5,97 млрд грн - грант Європейського Союзу).

Також пропонується виділити 1,2 млрд грн для МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, та 552,8 млн грн на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Для фінансування цих витрат планується скоротити інші видатки на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати - майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - додала голова Комітету.

Як повідомлялося, Мінфін, представляючи цей законопроєкт, вказував джерелами фінансування додаткових видатків збільшення зовнішніх запозичень на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі $3,3 млрд) та внутрішніх - на 91,2 млрд гривень. Однак США ще не ухвалили рішення про виділення $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету у цьому році.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Мініоборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 рік на 251 мільярд гривень через нестачу коштів для виплат військовослужбовцям у четвертому кварталі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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