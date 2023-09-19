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АНАЛІТИКА

Шмигаль: Наступного року Україна потребуватиме до $42 мільярдів фінансової підтримки від партнерів

15:53 19.09.2023 |

Економіка

 

У 2024 році Україна потребуватиме фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Як і цього року, в наступному потребуємо фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 млрд доларів. Вже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це програма ЄС Ukraine Facility, це допомога Сполучених Штатів, це програма МВФ та допомога інших наших друзів і партнерів", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що зараз уряд вибудовує фундамент фінансової стійкості на 2024 рік. За його словами, проєкт державного бюджету вже в парламенті.

"Він має чіткі, зрозумілі пріоритети. З кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 грн ітиме на оборону, підтримку ветеранів, соціальні виплати, медицину та освіту", - сказав Прем'єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що кожна гривня, яку платять громадяни та бізнес у вигляді податків, буде спрямована на безпеку й оборону України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада може затвердити Державний бюджет України на 2024 рік уже в середині листопада.
 

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